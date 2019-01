Grundschule in Millingen: Schüler überzeugen Jury mit Projekt zu Computersicherheit

Millingen Die Grundschule am Bienenhaus in Millingen erhält das eTwinning-Qualitätssiegel. Die Kinder haben sich mit Nachrichtenverschlüsselung beschäftigt.

Im Projekt haben sich Schüler der Altersklasse vier bis elf Jahre mit dem Thema „Nachrichtenverschlüsselung“ beschäftigt. Bereits die Herrscher der Antike, so lernten sie, gaben ihren Boten codierte Mitteilungen auf den Weg, um zu verhindern, dass sie vom Feind gelesen wurden. Die Schüler recherchierten, wie Dateien, Netzwerkspeicher und E-Mails heute verschlüsselt werden, und entwickelten in Kleingruppen Ideen, wie man seine Daten vor Hackern schützt und den Computer gegen digitale Angriffe wappnet. Dazu dachten sie sich kniffelige Quizaufgaben aus und produzierten anschauliche Erklärvideos mit Tipps zur Datensicherheit. Das Projekt fand in Kooperation mit Schulen in Frankreich, Großbritannien und Polen statt. Als gemeinsame Sprache nutzten die Projektpartner Englisch.