Amplonius-Gymnasium Rheinberg : Schüler gründen ein Unternehmen

Rheinberg 14 Elftklässler aus dem Sowi-Kurs des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums wollen mit Unterstützung eines Chemie-Projektkurses Untersetzer aus Epoxidharz herstellen und vertreiben. In einem Workshop bekamen sie jetzt gute Tipps.

Erst nach der Schulzeit, so heißt es oft, fängt der wahre Ernst des Lebens an. Ausbildung, Beruf, Geldverdienen. Wer clever ist, setzt sich schon vorher mit dem Wirtschaftsleben auseinander und macht sich mit den Gesetzen des Marktes vertraut. Schüler der Q1 (früher sagte man Jahrgangsstufe 11) des Amplonius-Gymnasiums tun genau das: Sie gründen eine Schülerfirma. Ein Start-up-Unternehmen. Die Posten sind schon verteilt, an einem Businessplan wird noch gefeilt, und die Amplonianer wissen auch schon, was sie herstellen, mit klugen Marketingstrategien bewerben und schließlich verkaufen wollen: Untersetzer für Gläser. Nicht irgendwelche, sondern besondere aus Epoxidharz.