Kunstausstellung im Stadthaus Rheinberger Motive in den Farben Vincent van Goghs

Den großen niederländischen Post-Impressionisten einfach zu kopieren – das wäre Edith Beck-Kowolik viel zu einfach gewesen. Die Kunstlehrerin am Montessori-Zentrum in Borth wollte, dass sich ihre Schülerinnen und Schüler in Vincent van Gogh hineinversetzen. Und dann so malen, wie sie glaubten, dass der weltberühmte Maler gemalt hätte. Und zwar Motive, die sich in Rheinberg bieten. Die Ergebnisse dieses Vorhabens kann man sich jetzt im Foyer des Stadthauses anschauen. Dort hängen in Acryl gemalte Bilder, die Neunt- und Zehntklässler der Borther Schule gemalt haben. Zu sehen sind die Evangelische Kirche Orsoy, der Spanische Vallan im Stadtpark, die Mühle in Ossenberg, das Underberg-Palais, das Alte Rathaus oder der Förderturm des Borther Steinsalzbergwerks – steht’s dominieren die leuchtenden Farben van Goghs und die beim Niederländer so besondere Darstellung des Himmels, die mitunter an Strömungsfilme im modernen Wetterbericht erinnern.