Schüler sprechen über Klimawandel Amplonius-Gymnasium bekommt Besuch aus Südafrika und Pakistan

Seit 42 Jahren gibt es am Amplonius-Gymnasium die „Patenschaft Gudrun Hertel“, die in Erinnerung an eine verstorbene Schülerin Kinder rund um die Welt betreut und ihnen zu einer Ausbildung und damit zu besseren Lebensbedingungen verhilft. Von Anfang an wurde das Projekt von der Kinder-Nothilfe organisiert. Am Donnerstag, 14. September, werden von 8 bis 13.15 Uhr acht Jugendliche aus Südafrika und Pakistan das Gymnasium besuchen. Sie werden von der Kinder-Nothilfe betreut und haben sich mit großem Engagement die Reise nach Deutschland erarbeitet, bei der sie auch von Schulen in anderen Städten empfangen werden und ein Wochenendseminar für Schülerinnen und Schüler anbieten werden. Im Forum des Rheinberger Gymnasiums wollen sie für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10 Vorträge zum Thema „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“ präsentieren und mit den Schülern des Amplonius-Gymnasiums ins Gespräch kommen. Im Unterricht wird diese Veranstaltung in mehreren Fächern auch inhaltlich und sprachlich vorbereitet. „Wir freuen uns sehr, diese Jugendlichen bei uns empfangen zu können und im persönlichen Gespräch viel über ihre Lebenssituation zu erfahren“, sagt Marcus Padtberg, Direktor des gastgebenden Gymnasiums, über den anstehenden Besuch. Er erhoffe sich auch für seine Schülerinnen und Schüler „einen lebendigen Austausch über die Sprachgrenzen hinweg“.