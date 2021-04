Bauvorgaben im Außenbereich : Schopdickshof bleibt ein Streitthema

Rheinberg Es hagelt weiterhin Kritik: Die Stadt habe den Paragraphen 35 Baugesetzbuch sehr freizügig zugunsten des Investors ausgelegt, heißt es. Die Verwaltung widerspricht: Mit den Behörden wie dem Denkmalschutz sei alles abgestimmt.

Der Rat hat den Antrag der Dressurreiterin und Unternehmerin Isabell Werth, für den Bereich des alten Gehöfts Schopdickshof am Winterswicker Feld in Winterswick einen Bebauungsplan aufzustellen, abgelehnt. Ein Planerfordernis gemäß Paragraph 1 Absatz 3 des Baugesetzbuches bestehe nicht, lautete die Argumentation der Stadtverwaltung, der die Fraktionen einstimmig und ohne Diskussion folgten. Isabell Werth ist direkte Nachbarin des Schopdickshofs und fürchtet, dass ihre wertvollen Pferde leiden könnten, wenn dort künftig ein ständiges Kommen und Gehen herrsche. Der alte, seit Jahren leerstehende Hof soll eine noble Wohnanlage werden. Die Stadt hat dem neuen Eigentümer bereits eine Genehmigung erteilt. Er möchte dort zehn Wohnungen bauen.

So unumstritten das Projekt in Politik und Verwaltung auch ist, so sehr wird jetzt Kritik aus der Bürgerschaft laut. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, die Stadt habe den Paragraphen 35 des Baugesetzbuches (Bauen im Außenbereich) sehr großzügig interpretiert.