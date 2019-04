Mit dem Fahrrad bis Amsterdam : Mit dem Lastenrad auf Schokofahrt nach Amsterdam

Rheinberg Vom Niederrhein aus macht sich ein sechsköpfiges Team mit dem Fahrrad auf nach Amsterdam, um dort fair gehandelte Schokolade für den Verkauf in Deutschland abzuholen.

Nach Ostern wird es die Schokolade bei Naturkost Toschki in Neukirchen-Vluyn, der Kriemhildmühle in Xanten samt Bioladen in Rheinberg an der Xantener Straße sowie auf dem Hofladen des Demeter-Tinthofes in Spellen geben. Aus Rheinberg gehen Kai Oczko, Stadtradel-Star 2018, sein Vater, mit dem er voriges Jahr bis zum Balkan radelte, und der Freund seiner Schwester, dazu Jupp Böckling vom KlimaTisch sowie Jens Harnack aus dem Stadthaus an den Start. Damit die Niederrhein-Radler nicht „unterfordert“ sind, haben sie den Duisburgern zugesagt, beim Transport der von dort georderten Schokolade mitzuhelfen. Start in Rheinberg ist am Gründonnerstag-Vormittag, am Niederrhein wird die Schokolade Ostermontag am frühen Abend erwartet.