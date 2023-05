Vereine in Rheinberg Der Bogensport soll weiblicher werden

Ein bisschen versteckt liegt das Gelände des Rheinberger Bogenschießclubs (BSC) hinter den Hallen der Messe Niederrhein. Der Platz ist Treffpunkt für eine Gruppe, die in den Bogensport reinschnuppern will. Und das gleich an zwei Tagen. „Wir wollen eine weibliche Gruppe aufbauen und machen daher ein solches Schnupperangebot“, sagt Geschäftsführer Michael Süßelbeck.