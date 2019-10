Hundeschwimmen im Underberg-Freibad : Schnauze voraus!

Rheinberg Zum Abschluss der Freibadsaison fand zum dritten Mal das beliebte Hundeschwimmen im Underberg-Bad statt. Hunderte Vierbeiner tobten sich im Wasser aus.

„Wir wollen den Badetag für Hunde dauerhaft etablieren, es ist ein schöner Abschluss der Badesaison“, erklärte Bürgermeister Frank Tatzel, der im kommenden Jahr seinen eigenen Hund mitbringen möchte. Über Hundert Hundeliebhaber waren am Samstag zur dritten Auflage dieses Events mit ihren Vierbeinern ins Rheinberger Underberg-Bad gekommen.

Eintritt wurde nur für Hunde fällig, die bekamen dafür aber auch eine essbare Eintrittskarte. Über die Einnahmen freute sich das Gelderner Tierheim, deren Mitarbeiter an einem Info-Stand für Fragen bereitstanden. Die Wasserqualität im Nichtschwimmerbecken war übrigens absolut tiergerecht, bekräftigt Gilbert Delaporte von der DLRG Ortsgruppe Rheinberg: „Wir haben extra einige Tage gewartet, bis das Chlor sich verflüchtigt hat.“

Am Rande des Badetages konnten sich Tierhalter über die artgerechte Ernährung ihrer Schützlinge informieren oder für den Notfall vorsorgen. „Die deutsche Tierrettung verfügt über 180 Einsatzfahrzeuge in 60 Städten. Wenn ihr Hund einen Unfall hat oder einen Giftköder verschluckt, kommen wir sofort und helfen“, sagte Claudia Podjaski. Für Mitglieder ist die mobile Tierrettung inklusive medizinischer Versorgung kostenlos. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zwölf Euro monatlich. Eingreifen mussten sie beim Hundeschwimmen im Underberg Bad zum Glück nicht und für den Fall, dass Hund oder Besitzer aus dem Wasser gerettet werden mussten, stand das Team der DLRG am Beckenrand bereit.