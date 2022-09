Polizei bittet um Hinweise : Schmierereien am Millinger Kindergarten

Schmierereien am Millinger Kindergarten

Rheinberg-Millingen Die Polizei hofft, Hinweise möglicher Zeugen auf Täter zu bekommen, die den katholischen Kindergarten und das Pfarrgemeindehaus an der Alpener Straße verunstaltet haben.

Bisher unbekannte Täter haben Wände und Spielgeräte des Millinger Kindergartens St. Theresia mit Farbe beschmiert. Auch das Pfarrgemeindehaus, das ebenfalls an der Alpener Straße liegt, verunstalteten die Täter. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verwendeten sie mehrmals den Schriftzug „2up“, darüber hinaus auch die Namen „Darko und Sako“ sowie nur „Darko“. Die Schmierereien seien in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, entstanden. Die Polizei Kamp-Lintfort bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02842 934-0.