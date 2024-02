Karneval in Rheinberg Jetzt hat der Prinz den Stadthaus-Schlüssel

In Rheinberg ist das nicht anders als in vielen anderen narrischen Hochburgen auch: Am Altweiber-Donnerstag stürmen die Möhnen (diesmal waren es um die 200) das Stadthaus und luchsen dem Bürgermeister den Schlüssel ab. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Am Tulpensonntag gibt es in Rheinberg nämlich die berühmte und traditionsreiche Schlüsselübergabe in der Stadthalle. Dann kommt der Prinz vorbei und holt sich den Schlüssel.