Jahreshauptversammlung: Schlosskapellenverein: Abschied nach 25 Jahren

Ossenberg Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zum Erhalt der Schlosskapelle Ossenberg ist eine Ära zu Ende gegangen: Wolfgang Sommer, Gründungsmitglied und zweieinhalb Jahrzehnte Geschäftsführer des Vereins, kandidierte aus Altersgründen nicht mehr für dieses Amt.

Innerhalb weniger Jahre wurde in Eigenregie und -arbeit aus der baufälligen Kapelle an der Graf-Luitpold-Straße ein Kleinod mit dorfprägendem Charakter. Besucher sind von der Atmosphäre des kleinen Gotteshauses samt Umfeld begeistert. Sommer war damals und bis heute Dreh- und Angelpunkt, kümmerte sich um die Korrespondenz mit Behörden, die Vereinsangelegenheiten und Organisation von Veranstaltungen und notwendigen Maßnahmen rund ums Ossenberger Denkmal. In der Versammlung wurde ihm der besondere Dank des Vorstandes und der Vereinsmitglieder entgegengebracht, verbunden mit dem Dank auch an seine Ehefrau Liesel.