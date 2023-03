Rheinberger fahren zum Abfallentsorgungszentrum Grünschnitt-Kooperation mit Asdonkshof funktioniert

Die Politik widersprach in der Sitzung nicht. Und zog den gleichen Schluss aus den vorlegten Zahlen für das vergangene Jahr. 724 Fuhren an Grünschnitt sind in 2022 von Rheinberger Bürgerinnen und Bürgern am Asdonkshof abgeliefert worden. 1448 Euro hat das die Stadt gekostet, die jede Fuhre mit zwei Euro subventioniert. Spitzenmonat war der Oktober mit 116 Grünschnitt-Anlieferungen aus Rheinberg, Tiefpunkt wenig überraschend der Januar mit 13 Fuhren. Nun dürfte der Betrieb wieder anlaufen. Im März 22 wurden 79 Rheinberger mit Grünschnitt in der Nachbarschaft vorstellig.