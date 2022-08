Rheinberg Die Stadt Rheinberg hat trotz des allgemeinen Badeverbots im Rhein zusätzliche Hinweisschilder am Ufer aufgestellt. In mehreren Sprachen werden die Gefahren deutlich gemacht.

Bundeswasserstraßen sind so etwas wie die Autobahnen unter den Flüssen und Kanälen. Der Rhein ist die größte Bundeswasserstraße, das Schwimmen in diesem Fluss ist strengstens verboten. Nicht, um den Menschen die Freude an der Abkühlung zu verhageln, sondern um sie zu schützen: Wegen der extrem starken Strömung und der Sogkraft der Schiffe besteht Lebensgefahr. Die Rheinberger Politik hatte die Verwaltung beauftragt, trotz des grundsätzlichen Badeverbots an bestimmten Stellen Schilder am Rhein aufzustellen, die in verschiedenen Sprachen auf das Schwimmverbot hinweisen. Diese Schilder stehen jetzt unter anderem im Bereich Orsoy Land und nahe des Fähranlegers in Orsoy. „Baden verboten. Gefährliche Strömungen. Lebensgefahr“, steht auf den rot umrandeten Metallschildern auf Deutsch und Englisch, zudem sind zwei Piktogramme zu sehen.