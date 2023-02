Theater in Rheinberg Die Geschichte von Spatz und Engel als Schauspiel

Edith Piaf und Marlene Dietrich, zwei Göttinnen im Olymp des Chansons, die gegensätzlicher kaum hätten sein könnten, begegneten sich 1948 in New York und schlossen abseits von Presse und Öffentlichkeit Freundschaft. „Der Spatz von Paris“ und „Der blaue Engel“ – zwei kapriziöse Diven, verbunden durch überragende künstlerische Erfolge und private Skandale – ihre Geschichte kommt jetzt in der Rheinberger Stadthalle auf die Bühne: am Donnerstag, 16. März, 20 Uhr. „Spatz und Engel – die Geschichte der Freundschaft zwischen Edith Piaf und Marlene Dietrich“ heißt die Inszenierung.