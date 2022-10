Rheinberger in Sachsen : Schach stärkt die Städtefreundschaft

Rheinberger in Sachsen

Rheinberg Die Schachabteilung des TuS 08 Rheinberg hat den Schachclub Sachsenring in der Partnerstatdt Hohenstein-Ernstthal besucht und war auch sportlich erfolgreich.

Bereits zum 27. Partnerschaftstreffen seit 1991 hatte der Schachclub Sachsenring die Schachabteilung des TuS 08 Rheinberg nach Hohenstein-Ernstthal eingeladen. Zwei Jahre konnte das Treffen aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden. Jetzt machte sich eine Mannschaft des TuS 08 wieder auf den Weg in die Rheinberger Partnerstadt in Sachsen und konnte dort den traditionellen Vergleichskampf gewinnen.

Teilgenommen am Turnier hatten außer den Rheinbergern zwei Mannschaften des Gastgebers, eine Mannschaft aus dem benachbarten Lichtenstein und eine Mannschaft aus Hockenheim in Baden-Württemberg, das ebenfalls eine Städtepartnerschaft mit Hohenstein-Ernstthal führt. Nach fünf spannenden Runden lag Rheinberg knapp vor der Mannschaft aus Hockenheim, die noch bis vor einem Jahr in der höchsten deutschen Klasse, der Schach-Bundesliga, gespielt hat.