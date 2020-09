Sportausschuss Rheinberg : Ärger über lange Schlangen an der Freibadkasse

(up) Im Rheinberger Sportausschuss, der diesmal im Forum des Amplonius-Gymnasiums tagte, ging es auch um das Underberg-Freibad. Wer dort in den heißen Wochen schwimmen gehen wollte, musste am Eingang lange warten.

Warum wurde das Underberg-Freibad in diesem Sommer so spät geöffnet? Warum gab es so lange Schlangen an der Kasse? Zwei Fragen, die Dietmar Heyde von den Grünen im Sportausschuss an die Verwaltung richtete. Bürgermeister Frank Tatzel sagte, bis zum 20. Mai sei eine Öffnung des Bades coronabedingt nicht zulässig gewesen, danach sei die Homepage für die Bäder nicht fertig gewesen. Die aber sei Voraussetzung dafür gewesen, dass man sich für den Besuch online anmelden konnte. So öffnete das Freibad erst am 29. Juni. Am 14. September soll die Hallenbad-Saison beginnen. Stefanie Kaleita von der Sportverwaltung sagte, man habe vielen Gästen das Einlassprocedere erst erklären müssen, dadurch sei es zu Verzögerungen gekommen. Eine Auswertung habe ergeben, dass etwa die Hälfte der Besucher aus Rheinberg kommt, die andere Hälfte von außerhalb. Andernorts sei es teilweise unmöglich gewesen, in ein Freibad zu kommen, deshalb hätten viele Gäste lieber in Kauf genommen, sich in Rheinberg eine Stunde oder länger anzustellen. Auch Angelika Sand (CDU) und Peter Tullius (SPD) monierten die Schlangen am Einlass. Manche Besucher seien richtig wütend gewesen wegen der „unzumutbaren Umstände“. Ralf Vogel (FDP) empfahl, das System zu überarbeiten.