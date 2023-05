Kom(m)ödchen live in Rheinberg Satirische Vierer-Bande begeistert

Beispielsweise, wenn es um die Anschaltung der Atomkraftwerke geht oder der langmähnige Grüne Anton Hofreiter sich in den Ukrainekonflikt einschaltet. Agnes Strack-Zimmermann als personifiziere Haubitze komme da wesentlich besser an, heißt es gleich zu Beginn. Das Füllhorn an politischer Satire mit dem rasanten Wechsel an Sketchen schütten die Mitglieder des Kom(m)ödchens über das Publikum aus. Das Programm „Quickies“ sorgt in den dicht besetzten Reihen für Lacher am laufenden Band. Geht es um Putins „Gas-Gerd“, empfehlen sie die Lesart rückwärts in annähernder Lautschrift. Sie entpuppe sich als das, wie der Volksmund den Altkanzler derzeit sehe. Das Publikum ist begeistert, klatscht und lacht mit, wenn es um die perfekte Platzierung von hintergründigen Polit-Pointen geht. Vor allem bleibt die Vierer-Bande in der Spitzfindigkeit dank Ereignis-Check aktuell. Rund 15 Nummern liefern sie ab. Nach der Analyse unterschiedlicher Verhältnisse in den nationalen politischen Niederungen geht es um die Geopolitik, um Großbritanniens Brexit, das Steh-Aufmännchen Boris Johnson wie auch die chinesische Präsenz bis Dominanz im Auto-Sektor. Während die Chinesen schon produzieren, suchen die Deutschen samt Verkehrsminister Wissing noch.