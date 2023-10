Nahverkehr am Niederrhein Die Partei schlägt die RB 31 für den Heimatpreis vor

Schließlich habe man hier ja Zeit, während man auf „die schönste Nebenverbindung der Welt“, die RB 31, wartet. Das Partei-Mitglied: „Diese Zeilen werden verfasst am wirklich schönsten Ort, den Rheinberg bietet, dem Bahnhof unseres Städtchens, an dem viel Lebenszeit verbraucht wurde.“ Die RB 31 sei fast wie eine Beziehung – „mit heißer Sehnsucht und freudiger Erwartung, in guten und vor allem schlechten Zeiten, bei eben jenen Wetterverhältnissen, ohne vernünftigen Unterstand. Bei Verzögerungen, Gleisarbeiten, Bauarbeiten, Schienenersatzverkehr und vielem mehr“. Klaus Hünniger: „Genau darum sollte die RB 31 den Heimatpreis bekommen, denn sie sorgte für einen verlängerten Aufenthalt im schönen Rheinberg und lädt zum Träumen ein. Von einer Stadt, in der wir gut und gerne warten.“