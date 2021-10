Schwere Entscheidung des Martinskomitees : Martinszug in Orsoy fällt erneut aus

Auch in diesem Jahr findet in Orsoy kein Sankt-Martinsumzug statt. Foto: picture alliance / Pessefoto ULMER/Markus Ulmer/Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

Orsoy Am Donnerstag, 4. November, wird es in Orsoy erneut keinen großen, bunten Laternenumzug durch Orsoys Straßen geben, und es werden auch kein Martinsfeuer und kein Martinsspiel stattfinden. Zu dieser schweren Entscheidung hatte sich das Martinskomitee durchgerungen, nachdem Gespräche mit den einzelnen betroffenen Einrichtungen geführt worden waren.

Die erneute Absage des Umzuges in diesem Jahr sei dem Martinskomitee nicht leicht gefallen, zumal es ein kleines Jubiläum – 95 Jahre St. Martinszüge in Orsoy – zu feiern gäbe.

Die von der Werbegemeinschaft Orsoy bereits installierte Weihnachtsbeleuchtung kann in diesem Jahr erstmals offiziell erstrahlen. Auch wenn kein Umzug stattfindet, werden die Orsoyer gebeten, ihre Häuser und Fenster zu schmücken, beziehungsweise entsprechend zu beleuchten. Die Tütenausgabe findet erneut am katholischen Pfarrheim Altes Zollhaus statt, jedoch – coronabedingt in abgeänderter Form, nämlich an der Vorderseite. Dazu wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet und die Wertmarken tragen Zeitfenster, die es zu beachten gilt. Außerdem ist ein Mund-Nasenschutz bei der Abholung zu tragen.