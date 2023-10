Bewerbung an die Unesco Sank Martin macht den nächsten Schritt auf der Kulturerbe-Skala

Sankt Martin steht vor der Tür, die ersten Umzüge finden noch in dieser Woche, die meisten dann in der nächsten Woche statt. Es gibt das Martinsspiel mit dem Bettler und der Mantelteilung, meistens am wärmenden Feuer, und es wird kräftig gesungen, bevor die Tüten mit allerlei Leckereien ausgegeben werden.