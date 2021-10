Brauchtum in Rheinberg : Sankt Martin zieht wieder durch die Stadt

Sankt Martin reitet wieder für die Kinder. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg St. Martin reitet in diesem Jahr wieder durch Rheinberg. Das ist jedenfalls die Grundlage aller Planungen, die das Sankt-Martinskomitee Rheinberg jetzt umsetzt. Dreh- und Angelpunkt sind die beiden Martinszüge auf dem Annaberg am Samstag, 13., und im Stadtkern am Sonntag, 14. November. Start ist jeweils um 17.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

St. Martin reitet in diesem Jahr wieder durch Rheinberg. Das ist jedenfalls die Grundlage aller Planungen, die das Sankt-Martinskomitee Rheinberg jetzt umsetzt. Dreh- und Angelpunkt sind die beiden Martinszüge auf dem Annaberg am Samstag, 13., und im Stadtkern am Sonntag, 14. November. Start ist jeweils um 17.30 Uhr. „Die zuständige Genehmigungsbehörde hat uns bestätigt, dass bei gleicher Corona-Lage wie heute grundsätzlich keine Einschränkungen bei den Zügen notwendig sind“, sagt Komitee-Präsident Clemens Geßmann.

Da allerdings wahrscheinlich die Sicherheitsabstände nicht eingehalten werden können, wird das Tragen eines Mund- und Atemschutzes empfohlen. Geßmann: „Wir sind froh, dass das Martinsfest wieder in der traditionellen Weise gefeiert werden kann. Dass wir uns auf das bunte Bild der Laternenzüge freuen dürfen – idealerweise abgerundet mit einer hübschen Beleuchtung in den Fenstern der Häuser oder in den Gärten.“ St. Martin steht für eine zentrale Botschaft: das Teilen. Es geht um die soziale Verantwortung aller füreinander. Über die Grenzen der Konfessionen hinweg ist es das Erinnern an die Grundlagen der Nächstenliebe.

Dieses Mal wird also wie in den früheren Jahren geplant. Deshalb sind sie nun wieder unterwegs: die Sammlerinnen und Sammler, die von Haustür zu Haustür gehen und um Spenden für St. Martin bitten. Auch Geschäftsleute in Rheinberg sind angesprochen, die Arbeit des Martins-Komitees finanziell zu unterstützen. Der Erlös hilft dabei, die vor über 118 Jahren begründete Martins-Tradition in Rheinberg lebendig zu erhalten.

Es werden auch wieder die schönsten Martins-Laternen prämiiert. Allerdings findet die Ehrung der Gewinnerklassen dieses Mal im Anschluss an das St.-Martins-Spiel an der Grundschule und auf dem Großen Markt statt und nicht während der ausschließlich durch eine Tombola finanzierten Abschlussveranstaltung am Sonntagabend (14. November) in der Stadthalle.

(up)