Verkehr in Rheinberg Brücke über die Fossa in Rheinberg wird geschont

Die Stadt Rheinberg hat die Stellplätze auf der Fossa-Brücke an der Xantener Straße in Höhe des Pflegezentrums am Wiesenhof zurückgebaut. Stattdessen ist die Fahrbahn dort verengt. Rot-weiße Poller – offiziell heißen sie flexible Leitzylinder – zeigen die Begrenzung an. Sie sollen verhindern, dass beispielsweise zwei sich entgegenkommende Lkw gleichzeitig über die Brücke fahren.