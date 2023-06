Straßenbauarbeiten in Rheinberg Sanierung der K14 in Borth und Ossenberg beginnt

Der Kreis Wesel teilt mit, dass die umfangreiche Fahrbahn- und Radwegsanierung auf der viel befahrenen Kreisstraße 14 (K14) – Graf-Luitpold-Straße, Schloßstraße und Borther Straße – in Rheinberg beginnt. Am Montag, 5. Juni, gehen die Bauarbeiten bis zur geplanten Fertigstellung am Ende der Sommerferien, voraussichtlich Anfang August, los. Nach Angaben des Kreises werden die Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Verkehrssicherheit und die Qualität der Straßeninfrastruktur zu verbessern. Die geplante Baumaßnahme diene der Fahrbahninstandsetzung und der teilweisen Radwegerneuerung zwischen der Landesstraße 137 (L137) und der Ortsdurchfahrt Borth.