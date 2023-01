Stadtentwicklung in Rheinberg Sanierung der Brücken wird teuer

Ein Beispiel: die Stahlbeton-/Mauerwerksbrücke der Römerstraße über die Fossa Eugeniana. Die Untersuchung hat ergeben, dass der Überbau zahlreiche Abplatzungen mit freiliegender Bewehrung aufweist. Widerlager und Betonflächen sind ausgewaschen, ebenso Mauerwerksfugen, Teile des Verblendmauerwerks sind herausgebrochen, es gibt Längsrisse und Tausalzschäden sowie Höhenunterschiede an der Oberfläche. Im Geländer fehlt ein Seil, zudem sind die Geländer zu niedrig und der Pfostenabstand zu groß. Die Prüfer gaben der Brücke nahe der Oil-Tankstelle am Annaberg die Zustandsnote 3,2, was ziemlich schlecht ist und bedeutet: Es muss etwas getan werden.