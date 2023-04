Einzelhandel in Rheinberg Sandra Lenski schließt ihre Goldschmiede

Die Goldschmiede Lenski gibt es seit 19 Jahren. Damals eröffnete Sandra Lenski ihr erstes Geschäft in Budberg im Gebäude an der Rheinberger Straße, in dem sich auch der Penny-Markt befindet. 2009 zog sie an die Fußgängerzone zunächst in das Ladenlokal Gelderstraße 22, 2016 dann in das Haus Gelderstraße 4-6. Zum Abschied gewährt sie ihren Kunden Preisnachlässe.