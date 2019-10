Begegnungsstätte Reichelsidelung : Zwei Herausforderungen für die neue Koordinatorin

Sozialarbeiterin Sandra Hoff im Gespräch mit einem Mädchen in der Begegnugsstätte Reichelsiedlung. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Sozialarbeiterin Sandra Hoff kümmert sich jetzt darum, dass es in der städtischen Begegnungsstätte Reichelsiedlung läuft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Maibusch

Sandra Hoff ist seit kurzem neue Koordinatorin der Begegnungsstätte Reichelsiedlung an der Eschenstraße 28 in Rheinberg. Mit der Planung der Herbstferienaktion und dem Einzug des Übergangs-Kindergartens hat die 28-jährige Sozialarbeiterin gleich zu Beginn ihrer Tätigkeit zwei große Projekte zu stemmen.

Im Rahmen der traditionellen Herbstferienaktion sorgen derzeit zahlreiche Kinder für Trubel im Haus; alle arbeiten in verschiedenen Gruppen auf das große Abschlussfest für Groß und Klein hin. Parallel dazu laufen die Umbaumaßnahmen für den Einzug des Kindergartens an, der ab Januar die untere Etage der Begegnungsstätte belegen wird. „Daher müssen wir einen Weg finden, damit alle Gruppen künftig in der oberen Etage ihren Platz finden“, sagt Hoff. Nicht nur eine räumlich-logistische Herausforderung, sondern auch eine Terminknobelei. Denn alle Gruppen müssen sich zukünftig am Nachmittag treffen, vormittags bleibt die Begegnungsstätte dem Kindergartenbetrieb vorbehalten. Das macht sich schon bald bemerkbar: „Nach den Herbstferien öffnet die Begegnungsstätte erst ab 14.30 Uhr“, so Hoff.

Derzeit gilt es für die gelernte Heilerziehungspflegerin, sich einen Überblick zu verschaffen. Eines weiß die Rheinbergerin schon jetzt: Sie ist nicht nur in Sachen Administration gefragt. Mindestens genauso wichtig sei es, dass sie für die Menschen, die mit ihren unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen in der Begegnungsstätte zusammenkommen, ein offenes Ohr hat. Neue Projekte habe sie noch nicht geplant, sagt sie. Dafür sei es auch noch viel zu früh, außerdem seien die räumlichen Kapazitäten für Neues begrenzt. „Ich möchte mich an dem orientieren, was die Menschen sich vorstellen“, sagt Hoff, die neben dem Studium drei Jahre lang im Zuff tätig war. Hier hat sie sich schwerpunktmäßig um die Arbeit mit den Mädchen gekümmert.