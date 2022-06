Irsih-Folk-Konzert in Rheinberg : Sänger Ben Sands gastiert im Budberger Bürgerhaus

Irsih-Folk-Konzert in Rheinberg

Ben Sands will am Samstag, 11.Juni, ab 20 Uhr, irische Pub-Stimmung ins Budberger Bürgerhaus bringen. Foto: Veranstalter

Budberg Musik von Ben Sands soll am Samstag, 11. Juni, ab 20 Uhr irische Pub-Stimmung ins Budberger Bürgerhaus (es liegt am Budberger Sportplatz) bringen.

Bei Ale und irischem Whisky nimmt der in seiner Heimat bekannte Pop-Sänger Ben Sands seine Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf eine musikalische Reise auf die grüne Insel. Sands singt, spielt Gitarre, Banjo, Mandoline, Keyboard, Geige und Tin Whistle. Seine berührenden Songs gehen unter die Haut und lassen das Publikum durch den warmen Klang seiner Stimme, stets begleitet von Gitarre oder Mandoline, an den Geschichten seines Lebens teilhaben. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es im Budberger Blümchen, Rheinkamper Straße 1, an der Abendkasse oder unter www.buergerhaus-budberg.de. Im Budberger Bürgerhaus gilt die 3G-Regel, im Saal herrscht Maskenpflicht.