Bauarbeiten in Rheinberg : Saalhoffer Straße wegen Arbeiten am Gasnetz gesperrt

Millingen Im Auftrag von Enni wird in Millingen am Gasnetz gearbeitet. Deshalb muss am dem 23. August die Saalhoffer Straße teilweise gesperrt werden.

Seit Anfang Juli erweitert der Energieversorger Enni in der Römerstraße in Millingen (Richtung Drüpt) sein Gasnetz und wird auf dem rund 650 Meter langen Ausbaustück in Kürze zahlreiche Häuser anschließen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Von Montag, 23. August, an beginnt die letzte Bauphase, bei der Enni den Ausbau über die Saalhoffer Straße fortsetzt, um die neue Leitung an der Einmündung zur Robert-Koch-Straße an das dort bereits bestehende städtische Gasnetz anzubinden. Enni müss die Gasleitung dabei auch unter die dort verlaufende Bahnlinie Moers – Xanten pressen, heißt es. Dadurch sei die Saalhoffer Straße für vier Wochen nur einspurig in östlicher Fahrtrichtung zur Xantener Straße (L 137/Solvay) befahrbar. In Richtung Millingen (Alpener Straße) ist die Saalhoffer Straße dann für den Autoverkehr gesperrt. Der wird dann großräumig über die Rheinberger- und Alpener Straße umgeleitet. Der Linienbus wird davon nicht beeinträchtigt und kann die Straße über eine hierzu eingerichtete Ampelanlage beidseitig weiter befahren. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle ebenfalls passieren. Die Anlieger können ihre Einfahrten und Eingänge während der gesamten Bauzeit erreichen und wurden im Vorfeld über die mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt Rheinberg, der Deutschen Bahn und der Niag abgestimmten Baumaßnahme informiert. Enni will die Arbeiten noch vor der nächsten Heizperiode im September komplett abschließen.