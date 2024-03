Energiewende in Rheinberg RVR plant eine Photovoltaikanlage auf dem Reitwegsee

Der Regionalverband Ruhr (RVR) will auf dem Reitwegsee in Vierbaum an der Grenze zu Rheinkamp und Baerl eine schwimmende Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung durch Sonnenkraft ermöglichen. Die Pläne stellte Oliver Seidel, Referatsleiter Liegenschaften und Hochbau beim RVR, jetzt im Bau- und Planungsausschuss vor. Bis auf die AfD begrüßten die politischen Fraktionen die Pläne. Vor dem Hintergrund ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bewertet auch die Stadt Rheinberg das Vorhaben grundsätzlich positiv.