Sorge vor Wiedereinstieg in Haushaltssicherung : Rheinberg rutscht in die Miesen

Foto: Uwe Plien Im Stadthaus wächst die Sorge, dass man schneller wieder in der Haushaltssicherung steckt, als man rausgekommen ist.

Rheinberg Die Gewerbesteuer liegt um 7,5 Millionen Euro hinter den Erwartungen zurück. Die Sorge um die Rückkehr in die Haushaltssicherung ist wieder da.

Im vergangenen Jahr sprudelte das Geld, die Stadtväter und -mütter konnten in Anbetracht einer unerwarteten Gewerbesteuernachzahlung von mehr als zehn Millionen Euro die Sektkorken knallen lassen. Bald darauf wurde der vorzeitige Ausstieg aus dem Haushaltssicherungskonzept verkündet. Doch jetzt folgt das böse Erwachen auf dem Fuße: Die städtischen Finanzen rutschen kräftig in die Miesen. Der zweite Bericht dieses Jahres von Controllerin Anne Ingelbrink, vorgetragen im Haupt- und Finanzausschuss, verhagelte den Politikern kurz vor Beginn der Haushaltsplanberatungen die gute Laune.

Es zeichnet sich ein starker Einbruch insbesondere bei der Gewerbesteuer ab. Die Einnahmen sollen, so die Prognose, um 7,5 Millionen Euro niedriger ausfallen als erwartet. Rheinberg hatte zum Jahresende 2019 im Ergebnis ein Plus von einer Million Euro erwartet. Jetzt muss sich Rheinberg auf ein Defizit von 4,5 Millionen Euro einstellen. Und schon geht das Schreckgespenst um. Die Sorge vor der baldigen Rückkehr ins Haushaltssicherungskonzept wächst. Die knapp zusammengefasste Bewertung von Bürgermeister Frank Tatzel in der Ausschussvorlage: „Die Bemühungen müssen verstärkt fortgesetzt werden.“

„Wir müssen schauen, ob wir noch Stellschrauben finden, anhand derer wir die Einnahmen verbessern können“, fasste Hans-Peter Götzen im Haupt- und Finanzausschuss die Auffassung der FDP zusammen. Erich Weisser (CDU) sprach von einem „zweiten Warnschuss“: „Wir wollen nicht nach ein oder zwei Jahren wieder im Haushaltssicherungskonzept landen. Wir sind gespannt darauf, wie die Haushaltsplanberatungen laufen.“

Jürgen Bartsch (Grüne) sagte ernüchtert: „Im vergangenen Jahr hatten wir ein sattes Plus, jetzt sind wir wieder auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen.“ Er schlug als Konsequenz vor, die Prognosen für die Gewerbesteuereinnahmen künftig konservativer anzugehen: „Wir kommen jetzt bei unter 20 Millionen aus, damit sollten wir auch künftig arbeiten. Die jetzt angesetzten 26 Millionen Euro waren sehr hoch gegriffen.“

Bürgermeister Tatzel stimmte dieser Einschätzung zu. Man gehe jetzt mit einer konservativ angelegten, defensiven Prognose von 18,9 Millionen Euro in die Etat-Beratungen. Jürgen Madry (SPD) machte deutlich, dass man die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beobachten müsse: „Die Wirtschaft fängt allgemein an zu hinken, in der einen oder anderen Branche läuft es nicht gut. Wir sollten genau prüfen, wofür wir Geld ausgeben.“