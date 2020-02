40 Jahre Musikalische Gesellschaft : Musikalische Hochkaräter zum Jubiläumskonzert

Rheinberg Das Jubiläumskonzert der Musikalischen Gesellschaft veredelt die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg.

Der 40. Geburtstag will in würdigem Rahmen gefeiert werden – das dachte sich wohl auch die Musikalische Gesellschaft, die zum Jubiläumskonzert anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens eines der gefragtesten Kammerorchester Europas eingeladen hat: die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg unter Leitung von Juri Gilbo. Ebenfalls am Sonntag, 1. März, um 19 Uhr im Stadthaus zu Gast sind die Pianistin Maria Meerovitch und der Trompeter Sergei Nakariakov.