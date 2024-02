2500 Menschen bei Demo „Berka Bleibt Bunt“ Rheinberg sagt Nein zu Rechtsextremismus

Es kamen mehr, viel mehr. Rund 2500 Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag auf dem Großen Markt. Alte und Junge, Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Menschen mit Migrationshintergrund und solche, die ihr Leben lang in Rheinberg leben, Menschen im Rollstuhl und solche, die in Sportvereinen aktiv sind. Sie alle einte die Überzeugung, dass Rechtsextremismus und Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Rheinberg nicht erwünscht sind. Vielfalt, Toleranz, eine bunte Stadt, das ist es, was alle diese Menschen wollen. Und dafür sind sie aufgestanden, haben demonstriert. Viele zum allerersten Mal in ihrem Leben.