Flüchtlingsunterkunft in Rheinberg Die ZUE bleibt bis 2033 – Orsoyer erwarten Unterstützung

Die Zentrale Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) im alten Orsoyer Krankenhaus, fast 400 Flüchtlinge mitten im Stadtteil, diffuse Ängste, Missverständnisse und Kommunikationspannen – das alles erhitzt weiterhin die Gemüter in Orsoy. Es gibt aber auch den erkennbaren Willen, konstruktive Lösungen zu finden, die ein gutes Zusammenleben in Orsoy möglich machen. Das alles und die Art und Weise, wie Land und Stadt damit umgehen, stand jetzt wieder auf der Agenda. Nach einer Bürgersprechstunde im März, die ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist, hatte die Bezirksregierung Düsseldorf erneut in die Orsoyer Kirche eingeladen, um mit Anwohnern der Einrichtung ins Gespräch zu kommen.