Stadtentwicklung in Rheinberg Rückenwind für Wohnheim in Budberg

Wolfgang Mudersbach ist als Vorsitzender des Rheinberger Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (vkm) schon lange auf der Suche nach einem Standort, an dem sich ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderungen realisieren lässt. Dabei soll der Verein nur den Rahmen vorgeben, während ein Investor Finanzierung und Verfahrensablauf übernimmt. Nachdem sich Pläne für ein Gebäude in Millingen zerschlagen haben, sieht es jetzt in Budberg gut aus. Dort ist die Stadt dabei, ein kleines Wohngebiet neben dem Friedhof an der Von-Büllingen-Straße zu entwickeln.