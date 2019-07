Kleiderspenden in Rheinberg : Rotes Kreuz stellt neue Container für alte Kleider auf

Zwei neue Container stehen am DRK-Zentrum am Melkweg. Foto: DRK

Kreis Wesel Zwölf der insgesamt 48 Container im Kreis Wesel sind ausgetauscht. Von dem Erlös aus den Kleiderverkäufen profitieren viele Bereiche des DRK.

Leuchtend rot und nicht zu übersehen sind die neuen Altkleider-Container des Deutschen Roten Kreuz-Kreisverbands Niederrhein (DRK). Da einige der 48 Container des DRK im Kreis Wesel inzwischen in die Jahre gekommen sind, werden sie derzeit nach und nach ausgetauscht. Und die ersten zwölf sind bereits aufgestellt. Fünf Stück sind in Wesel zu finden, je zwei in Budberg und Moers. In Neukirchen-Vluyn, Wallach und Ossenberg wurde jeweils einer aufgestellt. Weitere werden folgen.