Karnevalseröffnung in Borth : Rot-Weiße haben jetzt eine Standarte

Julia Bongers (Mitte) präsentiert die neue Standarte. Im Hintergrund ist der Elferrat zu sehen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Borth Die Flagge wurde in Veen gefertigt und bei der Karnevalseröffnung am Sonntag in Borth geweiht und präsentiert. Sie wird stets mit dabei sein, wenn die Karnevalsgesellschaft in den nächsten Wochen befreundete Vereine besucht.

„Ein Verein ohne Fahne ist kein richtiger Verein.“ Heinrich Zahren soll dies auf der jüngsten Mitgliederversammlung im August gesagt haben. Der 81 Jahre alte Ehrensenator der 1. KG Rot-Weiß Borth, der wie die Ehrensenatoren Alois Oymann und Heinz van Haren zu den ersten Mitgliedern der Karnevalsgesellschaft von 1963 zählt, fand die Idee zur Anschaffung einer Standarte gut, da die „rot-weiße“ Fahne nicht mehr nur unsichtbar im Herzen getragen werden solle wie gut 55 Jahre lang, sondern sichtbar als Standarte.

Pfarrer Wim Wigger weihte jetzt die neue Standarte im Gottesdienst in der Kirche St. Evermarus. Standartenträgerin Julia Bongers, die 15 Jahre alte Tochter von Präsident Thorsten Bongers, trug sie anschließend in die Altentagesstätte, wo die KG Rot-Weiß mit 150 Narren die Karnevalseröffnung feierte.

Info Närrischer Fahrplan der Borther Karnevalisten Das Programm Am Karnevalswochenende Ende Februar ist an der Wallacher Straße in Borth ein Festzelt aufgebaut, wenn die Corona-Situation es zulässt. Der Möhneball soll am Freitag, 25. Februar, ab 18 Uhr gefeiert werden. Die Büttensitzung ist für Samstag, 26. Februar, um 19.11 Uhr geplant, der Kinderkarneval findet am Sonntag, 27. Februar, um 14.11 Uhr statt.

In der Mitgliederversammlung hatten die Narren von drei Entwürfen einen ausgewählt. Gefertigt wurde die Standarte von der Fahnenfabrik Lutter in Veen. Der Preis habe in einem mittleren vierstelligen Euro-Bereich gelegen, finanziert unter anderem durch eine Spende der Volksbank Niederrhein. „Wir haben über 30 Angebote über das Internet eingeholt“, erzählte am Rande der Karnevalseröffnung Jürgen van Haren, Sohn von Gründungsmitglied Heinz van Haren, Kassierer und Pressesprecher des Vereins. „Die Fahnenfabrik Lutter aus Veen hat das beste Angebot gemacht. So ist die Standarte eine Investition in die Region.“

In der Region ist diese Investition jetzt auch im Einsatz. „In den nächsten beiden Wochen besuchen wir befreundete Vereine“, erzählte Präsident Thorsten Bongers. „Die Standarte ist mit dabei.“ Die Borther mit ihren 80 Mitgliedern pflegen Kontakte zu zahlreichen Vereinen, zum Beispiel zu den Rhinberkse Jonges, zur KG Hand in Hand Menzelen oder zum Karnevalsausschuss Gemütlichkeit Ossenberg, deren Vertreter zur Karnevalseröffnung gekommen waren. Die Borther werden auch zu den Festen der Freunde fahren.

Auch Manfred Oestreich und Beate Timpen waren mit Gefolgschaft gekommen. Sie werden am Samstag im Rheinkamper Kulturzentrum als Prinzenpaar Manni I. und Bea I. vom Kulturausschuss Grafschafter Karneval proklamiert.

Jörg Thiel hatte den Kontakt hergestellt, der wie das künftige Prinzenpaar der Grafschaft Mitglied des Garde Corps Moers ist, aber auch Mitglied der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Borth.

„Die Standarte ist wirklich schön geworden“, fand der Begleiter des Moerser Prinzenpaars. „Ich freue mich für die KG.“

