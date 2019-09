Orsoyer Bürgerschützen : Der alte König schoss bis zur Hälfte mit

Ronald Adam (l.) holte die Reste des Schützenvogels von der Stange, nachdem der alte König Sven Schmidt ihm das Feld überlassen hatte. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Orsoy Ronald Adam ist neuer König der Orsoyer Bürgerschützen. Für einen spannenden Wettkampf griff auch Vorjahres-Regent Sven Schmidt zum Gewehr. Er trat aber zurück, als der Vogel wackelte. Dieser entpuppte sich dann als der wahre Gegner.

Von Erwin Kohl

Keine Frage: Wenn die Orsoyer sagen, dass sie ein Schützenfest feiern, dann meinen sie das auch so. Da durften die Damen gerne im Pettycoat zum sonntäglichen Frühschoppen ins Festzelt kommen und zur Musik von „Ray Allen and his Band“ einen heißen Rock’n’Roll auf die Bretter legen. Wie das geht, machte ihnen eine Tanzgruppe aus Bad Honnef vor. Und für das große Platzkonzert im Anschluss waren Musikvereine und Spielmannszüge von der Eifel bis Kleve ins Festungsstädtchen gekommen. Höhepunkt eines jeden Schützenfestes aber ist und bleibt das Königsschießen. Und da setzte sich Ronald Adam durch.

Als der Geschäftsführer der Orsoyer Bürgerschützen, Klaus Kittel, um 12.28 Uhr den Aspiranten-Aufruf startete, machten bange Blicke die Runde. „Es gab keinerlei Andeutungen im Vorfeld, wir haben keine Ahnung, wer sich meldet“, bekannte BSV-Präsident Andreas Blumenstengel. Grund für übertriebene Nervosität – immerhin sind andernorts schon einige dieser Wettbewerbe ausgefallen – sah Blumenstengel nicht: „Zum einen hat unsere Bruderschaft über 400 Mitglieder und zum anderen sind die Kosten für den König überschaubar. Das teuerste sind die Kleider der Throndamen.“

Info Die Sieger des Preisschießens 1. Preis (Kopf): Günther Drückler 2. Preis (Zepter): Marion Keesen 3. Preis (Reichsapfel): Holger Tunnissen 4. Preis (rechter Flügel): Moritz Kositza 5. Preis (linker Flügel): Christian Thissen

Mit Ronald Adam war dann auch ein erster Mitstreiter schnell gefunden. „Ich durfte vor vier Jahren schon mal auf dem Thron sitzen, jetzt will ich selber der König sein“, so die Motivation des Titelaspiranten. Weitere ließen jedoch auf sich warten, bis zur Überraschung aller der bis dahin amtierende König Sven Schmidt den Handschuh in den Ring warf. „Dass ein König seinen Titel verteidigt, ist grundsätzlich möglich. Aber vorgekommen ist das noch nie“, erklärte Klaus Kittel.

Weitere Aspiranten meldeten sich nicht mehr, so dass es an der Schießanlage am Deich vor mehr als 500 Zuschauern bei herrlichem Spätsommerwetter zu einem außergewöhnlichen Duell kommen sollte. Ein Duell, dass nach Ansicht des Vogelbauers Jürgen Diebels schnell beendet sein dürfte: „Ich habe acht Lagen Fichte und Tanne verarbeitet. Das ist weiches Holz, mehr als 30 bis 40 Treffer dürfte der Vogel nicht aushalten.“

Darauf deutete auch die Munition hin, die Schießmeister Michael Feltes in die Flinte schob: 16 Millimeter-Geschosse mit der Bezeichnung „Trefferkönig“. Die größere Nervenbelastung lag sicherlich bei Ronald Adam. Denn während es für den Herausforderer darum ging, seinen Traum zu verwirklichen, konnte Titelverteidiger Schmidt den Wettkampf ganz entspannt angehen. „Du musst schon treffen, sonst bleibe ich König“, frotzelte Schmidt. Das war nach dem 45. Schuss und der Vogel rührte sich trotz anderslautender Prognosen kaum.

Die große Überraschung folgte nach dem 55. Schuss. Sven Schmidt hatte den abgefeuert. Und als der Vogel schwer getroffen wackelte, hielt sich der Schütze die Hände vor den Kopf. „Lieber Ronald, ich wollte dir einen fairen Wettkampf liefern, jetzt steige ich aus und du musst den Rest alleine machen“, sagte er und trat überließ Adam das Feld.

Dafür gab es tosenden Applaus vom Publikum. Vogelbauer Jürgen Diebels zollte Schmidts Risikobereitschaft großen Respekt: „Der hat verdammt hoch gepokert.“