Jugendarbeit in Rheinberg Am Container – ein Treffpunkt für alle Altersklassen

„Für mich gibt es kaum einen schöneren Ort als diesen“, sagt Robert Meier und sieht zufrieden dabei aus. Meier sitzt auf einer Holzbank unter dem Pavillon neben der Turnhalle am Budberger Sportplatz. Das Wetter ist schön, die Kaffeemaschine blubbert, es ist alles da, was man braucht. Dass es diesen versteckt liegenden Jugendtreff, den ein Schild als offizielle Nebenstelle des städtischen Jugendzentrums Zuff ausweist, seit vielen Jahren gibt, ist vor allem ein Verdienst des 64-Jährigen. Robert Meier ist seit mehr als 25 Jahren ein unermüdlicher Kämpfer und Streiter für die Jugend in Rheinberg. Einer, der nie aufgibt, der stets vor Ideen sprüht, diese Ideen aber auch selbst umsetzt und nicht andere die Arbeit machen lässt. Und das alles ehrenamtlich. Gäbe es Robert Meier nicht schon, man müsste ihn erfinden.