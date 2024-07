Supermarkt in Rheinberg Richtfest für den neuen Rewe-Markt

Das lange Warten soll bald ein Ende haben. Das neue Gebäude für den Rewe-Markt an der Moerser Straße in Rheinberg wächst und wächst. Jetzt wurde dort bereits das Richtfest gefeiert. An dem Standort, an dem das alte Gebäude im vergangenen Herbst abgerissen worden ist, entsteht ein moderner Rewe-Markt mit 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche und zahlreichen Parkplätzen. Der neue REWE-Markt wird zukünftig vom selbstständigen Kaufmann Robin Blankenagel betrieben. Vor zwei Jahren trat der 32-Jährige in dritter Generation die Nachfolge im seit über 70 Jahren im Lebensmittelhandel bestehenden Familienunternehmen an und betreibt in Wesel in der Stadtmitte bereits einen Rewe-Markt. Mit dem neuen Geschäft in Rheinberg expandiert das Unternehmen nun und führt damit auch die über 40 Jahre bestehende Zusammenarbeit mit der Rewe-Dortmund-Genossenschaft fort.