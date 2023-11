Karneval in Rheinberg Mit „Berka Begins“ in die Session

Mit „Berka Begins“ geht es am 11. November los. Hierzu laden die Rhinberkse Jonges alle Rheinberger und Freunde des Rheinberger Karnevals ab 20.11 Uhr in den Kamper Hof an der Kamper Straße ein, um ihre 75. Session zu eröffnen. Freuen würde man sich, wenn möglichst viele Besucher kostümiert erscheinen und dadurch ihren Beitrag an einer bunten Karnevalsparty leisten. Die Tickets für die Veranstaltung kosten fünf Euro und sind über den Online-Shop der Rhinberkse Jonges sowie in der Einhorn-Apotheke auf der Gelderstraße verfügbar.