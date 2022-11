Karneval in Rheinberg : Die Jonges lassen es im Kamper Hof richtig krachen

Back to the roots: Die Rhinberkse Jonges feierten mit der Stadtwache ihren Sessionsauftakt im Kamper Hof. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Die Rhinberkse Joges kehren dahin zurück, wo sie bis vor elf Jahren immer Karneval gefeiert haben. Die Stimmung im Kamper Hof war riesig. Entsprechend groß ist Vorfreude auf das, was jetzt folgt.

Eine Karnevalsveranstaltung der besonderen Art erlebten die vielen Gäste, die am Samstagabend zur „Hüttengaudi“ in den Kamper Hof in Rheinberg gekommen waren. Die Rhinberkse Jonges hatten zur Eröffnung der Session eingeladen. Die glich gleich nach dem Startschuss einer fetzigen Party mit extrem vielen einfallsreich kostümierten Jecken. Dem Dreigestirn Prinz Noah I., der Meisternde, Hofmarschall Kevin und Zeremonienmeister Niels war die Begeisterung ins Gesicht geschrieben: „Wir freuen uns riesig, dass wir nach zwei Jahren Corona-Abstinenz dahoam in die neue Session starten können!“