Nachruf Trauer um einen bunten Vogel – Roswitha Vorderstrase ist gestorben

Wie jetzt bekannt wurde, ist Roswitha Vorderstrase am 23. Dezember im Alter von 86 Jahren gestorben. Seit Mitte der 90er Jahre lebte sie in einer „Datsche“ an der Meenenkuhle in Rheurdt. Erst wenige Wochen vor ihrem Tod sei sie ernsthaft krank geworden, bis dahin sei es ihr noch gut gegangen.