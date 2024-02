Wegen Arbeiten am Deichtor Fähre Orsoy ist erst ab Freitag wieder in Betrieb

Dirk Nowakowski, Betreiber der Rheinfähre „Glück auf“ zwischen Orsoy und Walsum, hat den Betrieb bis einschließlich Donnerstag, 15. Februar, eingestellt. Der Grund dafür ist eine Baugrunduntersuchung des Deichtores Orsoy (Rheintor). Die Untersuchung steht in Zusammenhang mit der geplanten Deichsanierung Baerl-Binsheim-Orsoy. Die Straße zum Fähranleger ist am Dienstag, 13. Februar, und Mittwoch, 14. Februar, gesperrt. Sollten die Untersuchungen länger andauern, kann die Sperrung auf Donnerstag verlängert werden. „Das denkmalgeschützte Deichtor von 1930 haben wir bereits untersucht. Jetzt geht es darum, zu ermitteln, wie standfest der Untergrund ist“, erklärt Tobias Faasen, Geschäftsführer des Deichverbandes Duisburg-Xanten. Der Deich soll in Zukunft auf viereinhalb Kilometern saniert werden. Dirk Nowakowski hat eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet, über die man Neuigkeiten zur Fähre erfährt. „Darin sind schon 130 Stammkunden. Wer möchte, kann sich in die Gruppe aufnehmen lassen“, sagt der Fährmann. Eine kurze Nachricht an 0173 7111601 genügt.