Verwaltung als Arbeitgeber Stadt Rheinberg begrüßt neun neue Azubis

Majida Oral, Lena Cyrus und Steven Bursch absolvieren eine Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten. Zum ersten Mal bot die Stadt Rheinberg die PiA-Ausbildung (praxisintegrierte Ausbildung) zur/zum staatlich anerkannten Erzieher an. Bei der PiA ist die Praxiszeit der herkömmlichen Erzieherinnen-Ausbildung einschließlich des Berufspraktikums gleichmäßig in die drei Ausbildungsjahre integriert. Berufliche Tätigkeit und Theorie sind so von Anfang bis Ende der Ausbildung eng miteinander verzahnt. Lara von Wedel und Tim Kühne freuen sich auf die Arbeit mit den Kindern in den städtischen Kindertageseinrichtungen und darüber, die beiden ersten Absolventen in Rheinberg zu sein.