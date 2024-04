Einzelhandel in Rheinberg Was der neue Kiosk mitten in der Stadt zu bieten hat

Die beiden jungen Rheinberger hatten schon seit längerem vor, gemeinsam ein Geschäft zu eröffnet, haben auch stets die Augen nach einem geeigneten Ladenlokal offen gehalten, bislang aber nichts Passendes gefunden. Das hat sich jetzt geändert: Am Freitag haben die Freunde Arbnor Kameraj und Luca Porcu den „Rheinberger Stadtkiosk“ an der Orsoyer Straße 3 in der Rheinberger Innenstadt eröffnet. Das Duo ist wild entschlossen, das Geschäft zum Erfolg zu führen und will dafür hart arbeiten.