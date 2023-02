Gebäude wird abgerissen Neubau für Rheinberger Rewe-Markt

Die Gerüchte verbreiteten sich in Windeseile in der Stadt: „Schon gehört? Rewe macht zu.“ Klingt unglaublich, stimmt aber, wenn auch nur zum Teil. Es ist richtig, dass der Rewe-Markt an der Moerser Straße in Rheinberg, im Herbst 2023 schließen wird. Das hat die Rewe-Zentrale in Dortmund auf Nachfrage der Redaktion am Freitag bestätigt. „Das konkrete Schließungsdatum steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest“, sagte eine Sprecherin. Das Handelsunternehmen sei aber weiterhin an dem Standort in Rheinberg interessiert und stehe mit dem Eigentümer der Immobilie in einem intensiven Austausch zur Planung des Standortes. Zum Inhalt der Gespräche wollte Rewe zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen herausgeben.