Heimatverein Herrlichkeit : Rettungsring für den Ossenberger Wochenmarkt

Rheinberg-Ossenberg Weil nicht genügend Besucher kommen, will der Heimatverein mit besonderen Aktionen für mehr Attraktivität sorgen.

Der Ossenberger Wochenmarkt läuft nicht mehr gut. Es kommen immer weniger Besucher. Dem will der Heimatverein Herrlichkeit nun gegensteuern. Er initiiert in unregelmäßigen Abständen besondere Wochenmärkte. Besondere Aktionen sollen dem Markt auf dem Dorfplatz wieder auf die Beine helfen und ihn attraktiver machen. Los geht es am Nelkensamstag, 22. Februar, von 8 bis 13 Uhr. Dann geht es karnevalistisch zu. Die Händler verkaufen ihre Waren kostümiert. An diesem Tag tritt ein Clown auf und ein Luftballonkünstler will ab 10 Uhr die Kinder unterhalten. Ebenfalls an die Jungen und Mädchen richtet sich Maskottchen Sam, das für Spaß sorgen will. Und die Mädels der Red Angels, der Tanzgruppe des Ossenberger Karnavels-Ausschusses Gemütlichkeit (KAG) werfen ausnahmsweise nicht die Beine hoch, sondern bieten ein Kinderschminken an.