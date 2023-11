Abfallentsorgung in Rheinberg Müllabfuhr kommt später nach Vierbaum und Orsoyerberg

Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg (DLB) teilte am Freitag mit, dass sich durch krankheitsbedingte Personalausfälle bei der ausführenden Firma Drekopf aus Voerde die für Freitag, 17. November, terminierte Abfuhr des Restmülls am Orsoyerberg und in Vierbaum (Revier 5/5A) verzögern wird. Die Abfuhr soll aber bis spätestens Samstagabend, 18. November, erledigt sein. Die Anwohner werden gebeten, die Restmüllbehälter an den gewohnten Stellen bis Samstag stehen zu lassen.