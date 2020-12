Abfallgebühren in Rheinberg : Rest- und Sperrmüll werden billiger

Rheinberg Auch die Bürger der Stadt Rheinberg profitieren davon, dass die Müllverbrennungsanlage des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort abgeschrieben sind. Der Papierbonus wird künftig nicht mehr separat ausgewiesen.

Das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof, seit 1997 in Betrieb, hat seine Anlagen abgeschrieben. Das hat spürbare Auswirkungen auf die Abfallgebühren. Auch in Rheinberg zahlen die Bürger im nächsten und im übernächsten Jahr deutlich weniger für Hausmülll (graue Tonne) und Sperrmüll. Im Haupt-, Finanz- und Personalausschuss lagen die Zahlen jetzt vor.

207 Euro – so teuer war es noch in diesem Jahr, eine Tonne Rest- oder Sperrmüll in der MVA zu entsorgen. Der Wer sinkt nun auf 108,60 Euro pro Tonne. Die Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt hingegen wird etwas teurer (65 statt 52,50 Euro pro Tonne), während der Wert für Bioabfälle stabil bei 97 Euro pro Tonne bleibt. Mit den Zahlen war der Ausschuss sehr zufrieden.

Was der Politik weniger gefiel, war die Ankündigung der Stadtverwaltung, künftig separat im Gebührenbescheid darzustellen, wie hoch der Papierbonus ausfällt. Die Erlöse sollen insgesamt in die Kalkulation der Restmüllgebühr einbezogen werden. Darüber brachte Philipp Richter von der SPD sein Bedauern zum Ausdruck. Es sei wichtig, auf den Papierbonus hinzuweisen. Svenja Reinert (Grüne) stimmte dem zu. „Den Anreiz, weiter Papier zu sammeln, würden wir gerne beibehalten, wenn der Aufwand in der Verwaltung zu vertreten ist“, so die Fraktionschefin.