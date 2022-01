Kabarett : René Steinbergs Anleitung für das Fest der Feste

RHEINBERG René Steinberg besuchte zum zweiten Mal den Schwarzen Adler in Vierbaum. Diesmal stimmte er das Publikum auf das nahende Weihnachtsfest ein.

Wertvolles in Luftpolster verpacktes Gut also, das „mit dem dem SUV, dem Hausfrauenpanzer, zur Kita und Schule gefahren wird“, so Steinberg. Auch wenn die Weihnachtsgeschichte schon über 2000 Jahre alt, immerhin hatte Jesus bereits einen Krippenplatz. Steinberg nimmt sein Publikum mit, verwöhnt es und spricht aus, was mancher denkt. „Sind Sie Racletter oder Fonduer?“, will er wissen, bevor er auf die kulinarischen Gepflogenheiten, Calli Calmund und dessen Diätpläne FdH „Frittiert die Hälfte“ zu sprechen kommt. Aus dem Ohrwurm „Haus am See“ wird der „Schmaus am See“. Steinberg räumt auf mit auditivem Liedgut. Klassische Liedzeilen wie „kehrt ein mit seinem Segen in jedes Haus“ hat nichts mit einer Säge zu tun. Und „Owie“ ist nicht der Bruder von Jesus. Auch grinsen nicht die Blätter des Tannenbaums, sondern tragen einfach nur grüne Blätter.